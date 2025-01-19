На юге Волгограда промзона попала в карантин из-за очага бешенства

В настоящее время был утвержден комплекс мероприятий, направленных на борьбу со смертельно опасной инфекцией. На территории очага бешенства для предотвращения его распространения проведут дезинфекцию на месте трупа животного, ликвидацию грызунов и обход владельцев животных, их вакцинация.