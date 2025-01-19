Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Волгограда промзона попала в карантин из-за очага бешенства

Зараженное животное было обнаружено в Красноармейском районе города.

В настоящее время был утвержден комплекс мероприятий, направленных на борьбу со смертельно опасной инфекцией. На территории очага бешенства для предотвращения его распространения проведут дезинфекцию на месте трупа животного, ликвидацию грызунов и обход владельцев животных, их вакцинация.

Напомним, бешенство — это опасная инфекция, передающаяся через слюну и укус зараженного животного.

Сразу после укуса или ослюнения необходимо оперативно обратиться в медицинское учреждение, так как спасти человека после появления первых признаков невозможно.

здоровье