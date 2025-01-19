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В Перми пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе

Из-за столкновения двух машин одну из них отбросило прямо на женщину.

В Свердловском районе Перми в результате ДТП погиб пешеход — пожилая женщина. Об аварии рассказали в управлении ГИБДД по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла около 12:00 19 января. Водитель 1987 года рождения на «Тойоте Авенсис» решил проскочить перекрёсток улиц Лодыгина и Солдатова на красный свет, но врезался в «Ладу Приору» под управлением водителя 2006 года рождения. От удара «Приору» отбросило прямо на женщину-пешехода 1951 года рождения, которая в этот момент переходила дорогу по пешеходном переходу.

К сожалению, от полученных травм пенсионерка умерла.

В ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

В ведомстве напоминают, что при приблжении к пешеходному переходу водителям нужно снизить скорость и быть предельно внимательными.