В Перми пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе

Как сообщили в ведомстве, авария произошла около 12:00 19 января. Водитель 1987 года рождения на «Тойоте Авенсис» решил проскочить перекрёсток улиц Лодыгина и Солдатова на красный свет, но врезался в «Ладу Приору» под управлением водителя 2006 года рождения. От удара «Приору» отбросило прямо на женщину-пешехода 1951 года рождения, которая в этот момент переходила дорогу по пешеходном переходу.