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Завершена очистка от мазута акватории моря вокруг кормы «Волгонефть-239»

Продолжаются работы по очистке акватории вокруг оставшейся части танкера.

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Специалисты очистили акваторию Черного моря вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» у берега Краснодарского края после локализации разлива с помощью боновых заграждений. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Об обнаружении выброса мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» сообщалось 10 января: было обнаружено пятно загрязнений площадью 2,8 тыс. кв. м. Позднее последствия утечки были локализованы с помощью установки боновых заграждений.

«Акваторию закрытой бухты у кормы танкера “Волгонефть-239” очистили от мазута. В течение ночи гусеничные экскаваторы собрали остатки мазута, также достали из воды и отправили на утилизацию выполнившие свою задачу боновые заграждения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжаются работы по очистке акватории вокруг оставшейся части танкера.

экология