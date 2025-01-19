Завершена очистка от мазута акватории моря вокруг кормы «Волгонефть-239»

«Акваторию закрытой бухты у кормы танкера “Волгонефть-239” очистили от мазута. В течение ночи гусеничные экскаваторы собрали остатки мазута, также достали из воды и отправили на утилизацию выполнившие свою задачу боновые заграждения», — говорится в сообщении.