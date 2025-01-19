Завершена очистка от мазута акватории моря вокруг кормы «Волгонефть-239»

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Специалисты очистили акваторию Черного моря вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» у берега Краснодарского края после локализации разлива с помощью боновых заграждений. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Об обнаружении выброса мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» сообщалось 10 января: было обнаружено пятно загрязнений площадью 2,8 тыс. кв. м. Позднее последствия утечки были локализованы с помощью установки боновых заграждений.
«Акваторию закрытой бухты у кормы танкера “Волгонефть-239” очистили от мазута. В течение ночи гусеничные экскаваторы собрали остатки мазута, также достали из воды и отправили на утилизацию выполнившие свою задачу боновые заграждения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжаются работы по очистке акватории вокруг оставшейся части танкера.