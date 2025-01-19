Суд отправил в СИЗО уральского «авторитета» Овчину по делу об убийстве знахаря

Вину Овчина не признает. Во время избрания меры пресечения он назвал дело сфабрикованным и заявил, что с Колдуном у него были отношения «как у пациента с врачом»: он обращался к Колдуну за медицинской помощью. По его словам, тот лечил его «экстрасенсорными способностями».