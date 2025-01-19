В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Ленобласти провела профилактическую беседу с байкером и его несовершеннолетней подругой, катившей на «ватрушке» за ним, в отношении молодого человека составлены административные материалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
Ранее в соцсетях, появилось видео, на котором в Ленобласти был зафиксирован случай катания на «ватрушке», привязанной к мотоциклу.
«В ходе розыскных мероприятий установлено, что за рулем питбайка находился 20-летний юноша. Также был установлен пассажир буксируемого тюбинга — ей оказалась 16-летняя жительница Ленинградской области», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Выяснилось, что разрешение на право управления данным видом транспорта у молодого человека отсутствовало.
«По результатам проверки в отношении молодого байкера было составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.23 КоАП (Перевозка людей вне кабины автомобиля) РФ. С несовершеннолетней экстремалкой была проведена профилактическая беседа в присутствии законного представителя», — сообщила пресс-служба.