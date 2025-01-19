В Ленинградской области полиция нашла байкера, катавшего подругу на тюбинге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Ленобласти провела профилактическую беседу с байкером и его несовершеннолетней подругой, катившей на «ватрушке» за ним, в отношении молодого человека составлены административные материалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.