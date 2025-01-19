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Бросал в сугроб и душил: во дворе жилого дома в Уфе живодер расправился с кошкой

Житель Уфы задушил намордником кота во дворе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе живодер расправился с кошкой. Кадры гибели животного попали на камеру домофона.

На видео запечатлено, как мужчина, находясь во дворе дома по проспекту Октября, 150/1, ведет питомца на поводке по сугробам. Уфимец грубо тянет веревку и бросает кошку в снег, а затем и вовсе душит.

После издевательств животное умирает и мужчина уходит с погибшим котом домой, неся его на руках.

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