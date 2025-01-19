Задержан участник смертельного ДТП на Обводном канале

Напомним, инцидент произошёл 18 января на нерегулируемом перекрёстке набережной Обводного канала и Рыбинской улицы. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes, который после развернуло и он, пробив ограждение, упал в воду. В результате ДТП погибли 37-летняя водительница и ее 14-летняя дочь.