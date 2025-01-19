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У самолета Уфа — Тобольск во время полета отказал ответчик

Сигнал «Срочности» и «Бедствия» экипаж не объявлял.

Источник: Комсомольская правда

У самолета, летевшего из Уфы в Тобольск, в полете произошли технические неполадки. Как сообщил экипаж воздушного судна, в 11:08 19 января отказал ответчик.

Как передает телеграм-канал «Авиаинцидент», сигнал «Срочности» и «Бедствия» капитан самолета не объявлял. Уже через восемь минут он доложил о том, что неисправность исчезла.

Борт успешно долетел до аэропорта Тобольска.

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