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Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии выросло до 86

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86, сообщает местная газета This Day Live со ссылкой на генерального директора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.

Источник: AP 2024

По его словам, 80 тел похоронили в ночь с 18 на 19 января, пять жертв увезли родственники погибших, чтобы похоронить их в городе. Судьба еще одного погибшего неизвестна.

Взрыв произошел накануне около 11:00 мск. По данным нигерийского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA), на скоростной трассе Абуджа — Кадуна около заправки Баддеги произошла авария: на бок перевернулась автоцистерна. Для того чтобы откачать бензин, на место приехала еще одна машина.

Однако во время откачки топливо попало на генератор, который использовался для питания процесса перекачки, из-за чего произошел взрыв и начался пожар.

В Федеральном корпусе безопасности дорожного движения (FRSC) страны сообщили, что большая часть погибших — люди, которые после аварии и разлива бензина прибежали на место происшествия, чтобы собрать топливо. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает издание This Day Live.