Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии выросло до 86

В Федеральном корпусе безопасности дорожного движения (FRSC) страны сообщили, что большая часть погибших — люди, которые после аварии и разлива бензина прибежали на место происшествия, чтобы собрать топливо. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает издание This Day Live.