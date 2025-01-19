Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии выросло до 86

По его словам, 80 тел похоронили в ночь с 18 на 19 января, пять жертв увезли родственники погибших, чтобы похоронить их в городе. Судьба еще одного погибшего неизвестна.
Взрыв произошел накануне около 11:00 мск. По данным нигерийского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA), на скоростной трассе Абуджа — Кадуна около заправки Баддеги произошла авария: на бок перевернулась автоцистерна. Для того чтобы откачать бензин, на место приехала еще одна машина.
Однако во время откачки топливо попало на генератор, который использовался для питания процесса перекачки, из-за чего произошел взрыв и начался пожар.
В Федеральном корпусе безопасности дорожного движения (FRSC) страны сообщили, что большая часть погибших — люди, которые после аварии и разлива бензина прибежали на место происшествия, чтобы собрать топливо. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает издание This Day Live.