На половине пляжей Кубани произошли повторные выбросы мазута

Как рассказали в МЧС сегодня, с начала работ по устранению мазута с пляжей собрали более 168 тыс. тонн загрязненного грунта. Свыше 129 тыс. тонн вывезли на площадки временного хранения, остальной грунт отправили на утилизацию. Ликвидацией занимаются более 4,4 тыс. человек и около 740 единиц техники.