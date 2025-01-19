Девятилетняя школьница погибла в лобовой аварии на трассе в Башкирии

На трассе в Стерлитамакском районе Башкирии погибла девятилетняя девочка. Школьница насмерть разбилась в лобовой аварии легковушек.
Известно, что трагедия произошла на 34 км дороги Стерлитамак — Красноусольский. Водитель за рулем «Лады Гранта» врезался во встречную «Киа Рио». В результате удара отечественная легковушка опрокинулась в кювет. От тяжёлых травм девятилетняя пассажирка «Лады» погибла на месте ДТП.
Также в аварии пострадала мама погибшей девочки. Женщина находится в больнице.
Находившихся двоих детей в салоне корейского авто сейчас осматривают врачи.
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