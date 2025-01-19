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По факту отравления в санатории Башкирии СК начал проверку

Следователи проводят проверку по факту массового отравления в санатории в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Аскинском районе Башкирии зафиксирован массовый случай отравления среди постояльцев санатория. Известно, что на рвоту и боли в животе пожаловались пятеро взрослых людей в возрасте от 50 до 70 лет.

По факту заражения норовирусом следственный комитет начала проверку. О ее результатах потребовал доложить глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки по факту отравления в санатории в Аскинском районе Башкирии, — говорится в релизе.

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