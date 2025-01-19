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На трассе в Башкирии при лобовом столкновении погибла 9-летняя девочка

На трассе в Башкирии при лобовом столкновении погибла 9-летняя девочка.

На трассе в Стерлитамакском районе авария унесла жизнь ребенка. Как сообщает в своем телеграм-канале руководитель ГАИ республики, около пяти часов дня на 34 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский столкнулись встречные «Лада Гранта» и «Киа Рио». В результате ДТП 9-летняя пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее 39-летняя мать с различными травмами доставлена в больницу. Двоим детям, девяти и шести лет, находившимся в иномарке, также понадобилась помощь медиков.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.