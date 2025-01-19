Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна

Кеосаян известен как режиссер, сценарист и телеведущий, а также актер. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также работал телеведущим, в частности в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!».