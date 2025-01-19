Представители «Красного креста» забрали трех израильских заложников у «Хамаса»

Как сообщил телеканал Al Jazeera, МККК доставит пленных в специальное подразделение армии Израиля в Газе. Оттуда их отправят в военный госпиталь в Израиле для первичного медосмотра. Далее заложников отвезут в больницу, где они смогут встретиться с семьями. ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале о готовности к приему заложников.