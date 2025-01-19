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Жители Башкирии отдали за сутки мошенникам более 10 млн рублей

За сутки жители Башкирии потеряли около 10 миллионов рублей из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии продолжают терять деньги после разговора с мошенниками. За минувшие сутки, по данным МВД республики, граждане отдали аферистам более 10 млн рублей.

Одной из жертв стала 59-летняя уфимка. Она лишилась 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Также аферисты вышли на ее знакомую, которую развели почти на ту же сумму.

В Салавате 55-летний мужчина отдал более 600 тысяч своих и более 1,1 млн кредитных денег лжесотрудникам энергокомпании.

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