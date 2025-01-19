Жители Башкирии отдали за сутки мошенникам более 10 млн рублей

Жители Башкирии продолжают терять деньги после разговора с мошенниками. За минувшие сутки, по данным МВД республики, граждане отдали аферистам более 10 млн рублей.
Одной из жертв стала 59-летняя уфимка. Она лишилась 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Также аферисты вышли на ее знакомую, которую развели почти на ту же сумму.
В Салавате 55-летний мужчина отдал более 600 тысяч своих и более 1,1 млн кредитных денег лжесотрудникам энергокомпании.
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