Семья выпившего уксус вместо минералки мужчины направила в адрес «Джермука» иск

В феврале 2024 года Гусов, как обычно, приобрел упаковку минералки марки «Джермук» на местном рынке, но, сделав несколько глотков воды, почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него отравление уксусной кислотой, которая вызвала многочисленные ожоги слизистой полости рта и пищевода. Спасти мужчину не удалось.