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МЧС: восемь районов Ростовской области находятся под угрозой птичьего гриппа

В МЧС предупредили об угрозе биологической опасности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В восьми районах Ростовской области существует угроза возникновения птичьего гриппа. О биологической опасности предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.

— Существует вероятность возникновения новых очагов особо опасных острых инфекционных болезней птиц в связи с обнаружением вируса гриппа птиц в ряде муниципальных образований, граничащих с Неклиновским и Цимлянским районами, — объяснили в экстренном ведомстве. — Это Азовский, Волгодонской, Константиновский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Морозовский, Родионово-Несветайский и Тацинский районы.

Напомним, первый в 2025 году очаг птичьего гриппа в Ростовской области был выявлен в начале января в одном из хозяйств Цимлянского района. После этого было принято решение об изъятии поголовья домашних пернатых, а также продукции птицеводства. Теперь же добавился очаг в Неклиновском районе.

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