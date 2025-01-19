МЧС: восемь районов Ростовской области находятся под угрозой птичьего гриппа

Напомним, первый в 2025 году очаг птичьего гриппа в Ростовской области был выявлен в начале января в одном из хозяйств Цимлянского района. После этого было принято решение об изъятии поголовья домашних пернатых, а также продукции птицеводства. Теперь же добавился очаг в Неклиновском районе.