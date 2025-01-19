В Ростовской области в пожаре погиб 48-летний мужчина

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области в пожаре погиб 48-летний мужчина. Трагедия случилась накануне, в субботу, 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по донскому региону.
— Происшествие случилось на улице Подтелкова. Вызов на пульт дежурного поступил в 12:43, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Работать огнеборцам пришлось в старом фонде с плотной застройкой. На кадрах с места ЧП видно, как сгорела деревянная лестница, ведущая на высокий первый этаж. А комната, уставленная старенькой мебелью, вся покрылась копотью.
— Огонь на площади четыре квадратных метра ликвидировали восемь сотрудников МЧС России. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
К сожалению, в этих четырех «квадратах» погиб 48-летний мужчина.
Сотрудники МЧС по Ростовской области не устают напоминать жителям региона не курить в постели, обязательно тушить окурок в пепельнице, а лучше окунуть его в воду.