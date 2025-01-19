«Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера “Волгонефть-239”. Комплекс подготовительных работ на танкере и в районе судна продолжался в течение нескольких недель. За три дня до начала операции по откачке мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов — до достижения пластичного состояния», — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы. Для этого задействовали восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по временной искусственной насыпи.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме «Волгонефти-239», остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.