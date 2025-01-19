«Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера “Волгонефть-239”. Комплекс подготовительных работ на танкере и в районе судна продолжался в течение нескольких недель. За три дня до начала операции по откачке мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов — до достижения пластичного состояния», — говорится в заявлении.