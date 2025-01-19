Надзорное ведомство требует конфисковать активы украинской алкокомпании

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура (ГП) РФ намерена обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group) стоимостью более 9 млрд руб. В иске, поданном в Великоустюгский райсуд Вологодской области, указывается, что после начала СВО ее бенефициары приняли решение часть своей прибыли пускать на финансирование ВСУ. Надзорное ведомство просит признать деятельность головной компании ООО «Баядера Холдинг», а также ее руководителей Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло и управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистской и запретить, обратив в доход государства акции и доли пяти подконтрольных им предприятий.