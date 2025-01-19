Танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

«Далее мы утилизируем полностью все судно на железо и вывезем отсюда его полностью и ничего здесь не будет. Все здесь прямо на месте будет. Полностью все распилим, железо увезем на металлолом», — сказал он в эфире Первого канала. «Сейчас вот мы отдаем 20 тонн мазута в битумовоз, и он идет на ж/д состав полностью, и полностью мы сейчас прогреваем следующий танк, следующий, и по очереди так осушим».