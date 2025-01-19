Танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

«Далее мы утилизируем полностью все судно на железо и вывезем отсюда его полностью и ничего здесь не будет. Все здесь прямо на месте будет. Полностью все распилим, железо увезем на металлолом», — сказал он в эфире Первого канала. «Сейчас вот мы отдаем 20 тонн мазута в битумовоз, и он идет на ж/д состав полностью, и полностью мы сейчас прогреваем следующий танк, следующий, и по очереди так осушим».
Ранее сообщалось, что танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе, по завершении работ по откачке мазута и очистке может быть или утилизирован на месте, или отбуксирован в другой порт, если это позволит его техническое состояние.
Он добавил, что доложит министру транспорта РФ Роману Старовойту о вывозе 20 тонн мазута с судна.
«Общий запас [мазута] 1 408 тонн, это все мы должны в течение четырех суток отдать полностью на хранение на ж/д составы», — отметил Тарасенко. По его словам, откачку мазута с танкера удалось начать раньше запланированного срока.
Ранее сообщалось, что Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера «Волгонефть-239». В Минтрансе РФ сообщали, что мазут с танкера откачают до конца января — в течение двух недель.