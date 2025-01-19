Израиль считает, что в Газе теперь остаются 94 заложника

«Мы не можем и не должны забывать, что 94 заложника, включая женщин, детей и пожилых людей, остаются в плену у [радикального палестинского движения] ХАМАС. Наша миссия не завершена, пока каждый заложник не вернется домой», — проинформировал он.
Хагари при этом не уточнил, сколько из них живы.
Ранее израильские власти оценивали число остающихся в Газе заложников в 98 человек — как живых, так и погибших. Утром 19 января армия Израиля сообщила об обнаружении в секторе Газа тела погибшего в 2014 году военнослужащего Орона Шауля, которое с тех пор было в руках радикалов ХАМАС. Военные провели спецоперацию по возвращению его тела на территорию Израиля, это было сделано в ночь на 19 января перед вступлением в силу режима прекращения огня в секторе Газа.
Пауза в боевых действиях официально наступила в 12:15 мск. После этого во второй половине дня в секторе Газа были освобождены живыми три заложницы, удерживавшиеся радикалами в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Сейчас они уже прибыли на территорию Израиля и проходят медосмотр.
15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Вашингтона, Дохи и Каира стороны конфликта достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в Газе. На первом этапе, который продлится 42 дня, палестинское движение отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля.