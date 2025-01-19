Израиль считает, что в Газе теперь остаются 94 заложника

Ранее израильские власти оценивали число остающихся в Газе заложников в 98 человек — как живых, так и погибших. Утром 19 января армия Израиля сообщила об обнаружении в секторе Газа тела погибшего в 2014 году военнослужащего Орона Шауля, которое с тех пор было в руках радикалов ХАМАС. Военные провели спецоперацию по возвращению его тела на территорию Израиля, это было сделано в ночь на 19 января перед вступлением в силу режима прекращения огня в секторе Газа.