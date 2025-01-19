В Киеве на радиостанции «Армия FM» произошел взрыв

Взрыв произошел в офисе радиостанции «Армия FM» в Центральном доме офицеров ВСУ на улице Грушевского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник. По его словам, радиоведущая взяла в руки донный взрыватель ВП-9 и начала им манипулировать, в результате чего и прогремел взрыв. Взрыватель принес один из гостей-военнослужащих как использованный макет боеприпаса. «Громадське» уточняет, что взрыватель находился там с 2019 года.