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Пропавшую в Перми молодую женщину нашли мертвой

Ее искали с 16 января.

Источник: Соцсети

Пропавшую в Перми 33-летнюю Ксению Макарову нашли погибшей. Женщина пропала 16 января. В тот вечер около 18:00 она вышла из дома на улице Трясоколобова в Орджоникидзевском районе и бесследно исчезла. Спустя два дня — 18 января — волонтеры сообщили, что Ксению нашли погибшей.

Подробности ее гибели не сообщаются, но, по информации источника «КП-Пермь», смерть Ксении не связана с криминалом. Она решила добровольно уйти из жизни, по этическим соображениям мы не можем говорить, что повлияло на такое решение.

Многие друзья Ксении до сих пор не могут поверить в случившееся. О ней отзываются только добрыми словами.

несчастный случай