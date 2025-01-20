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Танкер «Волгонефть-239» полностью утилизируют на месте

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Танкер «Волгонефть-239», стоящий на мели у мыса Панагия, полностью утилизируют прямо на месте, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

«Далее мы утилизируем полностью все судно. <…> Все здесь прямо на месте будет. Здесь все обжаловано, то есть получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим — полностью железо — и увезем его на металлолом», — сказал он.

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.

По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

Десятого января из трещины на корме танкера «Волгонефть-239», остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.

экология