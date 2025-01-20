Танкер «Волгонефть-239» полностью утилизируют на месте

«Далее мы утилизируем полностью все судно. <…> Все здесь прямо на месте будет. Здесь все обжаловано, то есть получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим — полностью железо — и увезем его на металлолом», — сказал он.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.
По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме танкера «Волгонефть-239», остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.