В Берлине арестовали бросавшего камни в здания официальных ведомств мужчину

По информации немецкой газеты Bild, мужчина, бросавший камни, является уроженцем Сирии, он признал, что бросал камни в здания Конституционный суда, министерства внутренних дел и ведомство канцлера. Таким образом, по его словам, он хотел привлечь внимание к своей конституционной жалобе, которую он подавал. Как добавляет издание со ссылкой на следователей, во время нападений в Берлине мужчина высказывался по событиям в секторе Газа и требовал поговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.