В Крыму осудили военного, похитившего 33 тонны мясных консервов

Саттаров будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. В течение двух лет после освобождения он не сможет занимать связанные с административно-хозяйственной деятельностью должности на госслужбе. Военнослужащий также должен будет возместить министерству обороны ущерб в размере 11,1 млн рублей.