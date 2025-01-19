Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Ярославле

«Для полного и всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”)», — говорится в сообщении ведомства.
Также следователи для установления всех обстоятельств произошедшего назначили судебные экспертизы. Уточняется, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
О пожаре в многоквартирном доме Ярославля, в результате которого погибли четыре человека, двое из них — дети, стало известно ранее в этот день. В МЧС России сообщили, что на месте происшествия работали 18 специалистов и 6 единиц техники. Также была задействована испытательная пожарная лаборатория.