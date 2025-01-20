Ynet: освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»

По его информации, в бумажных пакетах с символикой боевого крыла ХАМАС были «подарки и сувениры», в том числе открытки с видами Газы. Кроме того, женщинам вручили «сертификаты об освобождении», которые также шли в «подарочном комплекте».
Ynet проиллюстрировал это сообщение видеокадрами из палестинских источников, на которых запечатлен момент, когда освобождаемые заложницы садились в автомобиль, чтобы покинуть сектор Газа. На видео видно, как женщинам вручают сувениры и сертификаты с текстом на арабском и иврите, они их вежливо принимают, недолго позируя с улыбкой перед объективом камеры.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила факт передачи бывших заложниц, подчеркнув намерение добиться освобождения всех остающихся в Газе похищенных. Женщин зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Они были встречены израильскими военными и в их сопровождении прибыли на территорию Израиля, где их встретили матери и врачи. После этого женщин перенаправили в больницы в центре Израиля, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.