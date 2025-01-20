Ynet: освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила факт передачи бывших заложниц, подчеркнув намерение добиться освобождения всех остающихся в Газе похищенных. Женщин зовут Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Они были встречены израильскими военными и в их сопровождении прибыли на территорию Израиля, где их встретили матери и врачи. После этого женщин перенаправили в больницы в центре Израиля, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.