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Банный комплекс загорелся в Талдыкоргане: эвакуированы 23 человека

Пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели эвакуировали 23 человека.

Пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

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