Банный комплекс загорелся в Талдыкоргане: эвакуированы 23 человека

Пожар вспыхнул в двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели эвакуировали 23 человека.
Пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
Пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров.
Пожар вспыхнул в двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели эвакуировали 23 человека.
Пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.