Освобожденные израильские заложницы прибыли в больницу

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.