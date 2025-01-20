Погоня со стрельбой в Приморском районе: каршеринг уходил от полиции по встречке

Закончилась погоня у первого светофора на Камышовой улице. По словам очевидца, за рулем могла быть девушка. Он отметил, что при попытке убрать светофор с проезжей части был поврежден автомобиль. Другой читатель отметил, что после ДТП водитель спокойно вышел из машины, пошел с места происшествия, но был задержан полицией.