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Погоня со стрельбой в Приморском районе: каршеринг уходил от полиции по встречке

Снесенный светофор и выезд на газон — этим закончилась попытка водителя каршеринга уйти от полицейской машины. Инцидент произошел в ночь на 20 января, сообщают читатели «Фонтанки».

Источник: Фонтанка.ру

Камеры наружного наблюдения подтверждают информацию. Судя по кадрам, машина ехала от Комендантской площади по встречной полосе на Гаккелевской, за ней полицейская машина, по громкоговорителю сотрудники повторяли: «Останавливаемся». Позже слышны звуки, напоминающие выстрелы.

Закончилась погоня у первого светофора на Камышовой улице. По словам очевидца, за рулем могла быть девушка. Он отметил, что при попытке убрать светофор с проезжей части был поврежден автомобиль. Другой читатель отметил, что после ДТП водитель спокойно вышел из машины, пошел с места происшествия, но был задержан полицией.