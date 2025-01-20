Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце

Как сообщалось ранее, в воскресенье вечером на центральном вокзале в Граце проводилась крупная полицейская операция в связи с тем, что было получено сообщение с угрозами. Вокзал был эвакуирован, подъезд к нему был перекрыт.
«На главном вокзале в Граце все обыски завершены. Опасных предметов не обнаружено. Оцепление снимается», — сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия.
Уточняется, что в ходе проверки в районе платформы железнодорожного вокзала был обнаружен оставленный рюкзак, однако после того, как специалисты по взрывчатым веществам обследовали его с использованием рентгеновского оборудования, то выяснилось, что предмет не представляет опасности. Также была обследована остальная территория вокзала.
Отмечается, что правоохранители ведут расследование в отношении автора, оставившего сообщение об угрозе.
Грац — это второй по величине город Австрии после Вены, столица федеральной земли Штирия.