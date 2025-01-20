Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце

Уточняется, что в ходе проверки в районе платформы железнодорожного вокзала был обнаружен оставленный рюкзак, однако после того, как специалисты по взрывчатым веществам обследовали его с использованием рентгеновского оборудования, то выяснилось, что предмет не представляет опасности. Также была обследована остальная территория вокзала.