Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце

ВЕНА, 20 янв — РИА Новости. Полиция сняла ограничения с главного вокзала австрийского города Грац, не обнаружив угроз. Об этом сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия в своем аккаунте в соцсети Bluesky.

Источник: © РИА Новости

Как сообщалось ранее, в воскресенье вечером на центральном вокзале в Граце проводилась крупная полицейская операция в связи с тем, что было получено сообщение с угрозами. Вокзал был эвакуирован, подъезд к нему был перекрыт.

«На главном вокзале в Граце все обыски завершены. Опасных предметов не обнаружено. Оцепление снимается», — сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия.

Уточняется, что в ходе проверки в районе платформы железнодорожного вокзала был обнаружен оставленный рюкзак, однако после того, как специалисты по взрывчатым веществам обследовали его с использованием рентгеновского оборудования, то выяснилось, что предмет не представляет опасности. Также была обследована остальная территория вокзала.

Отмечается, что правоохранители ведут расследование в отношении автора, оставившего сообщение об угрозе.

Грац — это второй по величине город Австрии после Вены, столица федеральной земли Штирия.