За два года в России было конфисковано около пяти тонн кокаина

Количество ввозимого в Россию запрещенного вещества росло ежегодно, начиная с 2022 года. Согласно подсчетам, тогда силовики изъяли более 300 килограммов, в 2023 — 1,5 т, а в 2024 — рекордные 3,7 т. Самым популярным способом для транспортировки стали контейнеры с овощами и фруктами, следует из данных трех ведомств и источников «Известий» в «силовой» среде.
Самую крупную партию, весом 1,2 т, изъяли в порту Санкт-Петербурга в январе 2024 года. Наркотик поставлялся в Россию из Бельгии. Его стоимость на черном рынке оценили в 13 млрд рублей.
«По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере)», — сообщил пресс-секретарь Балтийской таможни Владислав Андреевский.
В 2024-м году еще одну крупную партию весом в тонну изъяли в Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих граждан одной из Балканских стран, которые перевозили наркотик на грузовом автомобиле.
В Федеральной таможенной службе «Известиям» сообщили, что количество кокаина в России растет из-за изменения маршрутов его поставок на территорию Европы. Группировки стараются активнее задействовать транспортную структуру России.