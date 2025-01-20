За два года в России было конфисковано около пяти тонн кокаина

Количество ввозимого в Россию запрещенного вещества росло ежегодно, начиная с 2022 года. Согласно подсчетам, тогда силовики изъяли более 300 килограммов, в 2023 — 1,5 т, а в 2024 — рекордные 3,7 т. Самым популярным способом для транспортировки стали контейнеры с овощами и фруктами, следует из данных трех ведомств и источников «Известий» в «силовой» среде.