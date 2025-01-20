Ребенка ударило током около станции Савеловского направления МЖД «Марк»

«Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту травмирования мальчика 2013 года рождения вблизи железнодорожной станции проводится доследственная проверка. По предварительной информации установлено, что вечером 18 января 2025 года около железнодорожной станции “Марк” травмирован током малолетний. Пострадавший с телесными повреждениями в виде ожогов обратился в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. В настоящее время обстоятельства получения травмы устанавливаются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры, не позволяйте детям играть вблизи железнодорожного полотна, учите их, в том числе на собственном примере, правилам безопасного поведения, правильно организовывайте их досуг и контролируйте места их пребывания.