Ребенка ударило током около станции Савеловского направления МЖД «Марк»

«Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту травмирования мальчика 2013 года рождения вблизи железнодорожной станции проводится доследственная проверка. По предварительной информации установлено, что вечером 18 января 2025 года около железнодорожной станции “Марк” травмирован током малолетний. Пострадавший с телесными повреждениями в виде ожогов обратился в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. В настоящее время обстоятельства получения травмы устанавливаются», — говорится в сообщении.