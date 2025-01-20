Освобожденные заложницы прибыли в больницу в Израиле

Сразу после этого они были направлены в пункт первичного приема, где смогли встретиться с некоторыми из своих близких. Это событие стало важным шагом в процессе их возвращения к нормальной жизни после пережитых испытаний. Власти Израиля продолжают следить за ситуацией и обеспечивать необходимую поддержку освобожденным.