В Тыве расследуют инцидент с избиением контрактников перед отправкой на СВО

Следственная группа и военная прокуратура Республики Тыва начали расследование инцидента с издевательствами над военнослужащими в одной из частей на территории региона. Поводом для этого послужила видеозапись, на которой неизвестные избивают контрактников перед их отправкой в зону СВО. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.