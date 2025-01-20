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В Тыве расследуют инцидент с избиением контрактников перед отправкой на СВО

Следственная группа и военная прокуратура Республики Тыва начали расследование инцидента с издевательствами над военнослужащими в одной из частей на территории региона. Поводом для этого послужила видеозапись, на которой неизвестные избивают контрактников перед их отправкой в зону СВО. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Источник: Life.ru

«Виновные лица установлены, в отношении них проводится доследственная проверка, по итогам будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, виновные понесут наказание», — уточнили там.

Пресс-служба Центрального военного округа рассказала URA.ru, что учинивший контрактникам тест на прочность военнослужащий уже задержан и помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Проверку недавно начал и кубанский СК в связи с угрозами школьника расправиться над сверстниками. Девятиклассник собирался поквитаться с учениками школы № 2.