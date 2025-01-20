В Тыве расследуют инцидент с избиением контрактников перед отправкой на СВО

«Виновные лица установлены, в отношении них проводится доследственная проверка, по итогам будет дана оценка обстоятельствам инцидента согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, виновные понесут наказание», — уточнили там.
Пресс-служба Центрального военного округа рассказала URA.ru, что учинивший контрактникам тест на прочность военнослужащий уже задержан и помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Проверку недавно начал и кубанский СК в связи с угрозами школьника расправиться над сверстниками. Девятиклассник собирался поквитаться с учениками школы № 2.