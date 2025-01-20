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СМИ сообщили об освобождении Израилем первых 90 палестинских заключенных

Израиль освободил первых 90 палестинских заключенных. Об этом 20 января сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильское тюремное управление.

Источник: AP 2024

Отмечается, что до этого они были доставлены в тюрьму «Офер», где израильские силы безопасности и представители Красного Креста проверили личность каждого заключенного и провели медицинское обследование. В числе освобожденных — 69 женщин, 12 мужчин и девять подростков.

Среди заключенных находилось 78 жителей Западного берега, которых освободили на контрольно-пропускном пункте возле тюрьмы. Остальные 12 человек были доставлены в Восточный Иерусалим.

По данным газеты, все они осуждались по таким статьям, как подстрекательство и нарушение общественного порядка.

Палестинские заключенные были освобождены в обмен на трех израильских заложников. Движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) Гонен, Дамари и Штайнбрехер ранее в этот день. Вскоре организация передала трех заложниц израильским силам в секторе Газа.

Вскоре девушки вернулись в Израиль и встретились со своими семьями. Они также были доставлены в медицинский центр «Шиба» в пригороде Тель-Авива для прохождения медицинского обследования.

О достижении соглашения о прекращении огня в Газе стало известно 15 января. На следующий день министерство обороны и ЦАХАЛ начали подготовку к осуществлению соглашения. В частности, к исполнению сделки подключили управление контрольно-пропускных пунктов при министерстве обороны государства и департамент проектирования, чтобы ускорить логистику.

Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать утром 19 января по согласованию обеих сторон и посредников. Соглашение с палестинским движением ХАМАС правительство Израиля одобрило 17 января по итогам шестичасового совещания.

Позднее, 19 января, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что США, Египет и Катар начнут консультации для согласования деталей сделки по Газе между Израилем и палестинским движением ХАМАС на 16-й день после приостановки огня, то есть 3 февраля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.