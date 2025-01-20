СМИ сообщили об освобождении Израилем первых 90 палестинских заключенных

Отмечается, что до этого они были доставлены в тюрьму «Офер», где израильские силы безопасности и представители Красного Креста проверили личность каждого заключенного и провели медицинское обследование. В числе освобожденных — 69 женщин, 12 мужчин и девять подростков.
Среди заключенных находилось 78 жителей Западного берега, которых освободили на контрольно-пропускном пункте возле тюрьмы. Остальные 12 человек были доставлены в Восточный Иерусалим.
По данным газеты, все они осуждались по таким статьям, как подстрекательство и нарушение общественного порядка.
Палестинские заключенные были освобождены в обмен на трех израильских заложников. Движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) Гонен, Дамари и Штайнбрехер ранее в этот день. Вскоре организация передала трех заложниц израильским силам в секторе Газа.
Вскоре девушки вернулись в Израиль и встретились со своими семьями. Они также были доставлены в медицинский центр «Шиба» в пригороде Тель-Авива для прохождения медицинского обследования.
О достижении соглашения о прекращении огня в Газе стало известно 15 января. На следующий день министерство обороны и ЦАХАЛ начали подготовку к осуществлению соглашения. В частности, к исполнению сделки подключили управление контрольно-пропускных пунктов при министерстве обороны государства и департамент проектирования, чтобы ускорить логистику.
Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать утром 19 января по согласованию обеих сторон и посредников. Соглашение с палестинским движением ХАМАС правительство Израиля одобрило 17 января по итогам шестичасового совещания.
Позднее, 19 января, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что США, Египет и Катар начнут консультации для согласования деталей сделки по Газе между Израилем и палестинским движением ХАМАС на 16-й день после приостановки огня, то есть 3 февраля.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.