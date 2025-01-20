Участник нападения банды Басаева на Буденновск обжаловал свой приговор

В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Рамзана Белялова и к 13 годам лишения свободы Магомеда Маздаева. Согласно материалам дела, Белялов и Маздаев были членами банды под руководством Шамиля Басаева, участвовали в организации теракта и захвате заложников в Буденновске. Им предъявили обвинения в участии в террористической группировке, совершении нападений, теракте, похищении человека и незаконном хранении оружия.