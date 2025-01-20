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Суд приговорил гендиректора «Амурстроя» к штрафу в 48 миллионов рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв — РИА Новости. Благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора «Амурстроя» и «Строительной компании № 1» Александра Синькова и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Ранее прокурор просил наказание для него в виде лишения свободы на шесть лет и штрафа в размере одного миллиона рублей.

«Синькова Александра Николаевича признать виновным в совершении преступления, присмотренного частью 4 ст. 159 ГК РФ, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 50 миллионов рублей, с учетом срока содержания Синькова под стражей, нахождением под домашним арестом, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 48 миллионов рублей», — озвучил решение судья.

Рассмотрение доводов обвинения по уголовному делу началось 1 марта 2023 года.

Как ранее установило следствие, «Строительная компания № 1» по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организация фактически не провела. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела «Строительной компании № 1», действуя по предварительному сговору, предъявили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей.

В результате бюджетные средства похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, а сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено. Отдел полиции не обеспечен оборудованным местом дислокации, сообщала Генпрокуратура.

Часть ущерба в 39,6 миллиона рублей один из обвиняемых возместил добровольно. Для взыскания оставшейся суммы имущество всех троих фигурантов дела стоимостью более 70 миллионов арестовано.

По данным сайта «Амурстроя», Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года — генеральный директор «Строительной компании № 1». Депутат заксобрания Амурской области, секретарь политсовета благовещенского отделения «Единой России», является почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска.

Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председатель комитета по экономике, собственности и ЖКХ, член «Единой России», член генерального совета партии.

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