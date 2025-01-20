Суд приговорил гендиректора «Амурстроя» к штрафу в 48 миллионов рублей

Как ранее установило следствие, «Строительная компания № 1» по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организация фактически не провела. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела «Строительной компании № 1», действуя по предварительному сговору, предъявили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей.