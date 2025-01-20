В Берлине арестовали бросавшего камни в здания официальных ведомств мужчину

Согласно информации, мужчина был задержан после того, как повредил имущество в правительственном квартале Берлина. Свидетели утверждают, что мужчина бросил булыжник в стеклянную входную дверь здания Пауля Лёбе, расположенного на Конрад-Аденауэр-штрассе, в результате чего дверь была повреждена. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли булыжник в качестве улики.