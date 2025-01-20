В Берлине арестовали бросавшего камни в здания официальных ведомств мужчину

Мужчина, который неоднократно бросал камни в официальные здания в Берлине, был задержан полицией, сообщает пресс-служба правоохранительных органов немецкой столицы.
По итогам судебного разбирательства по делам о массовых беспорядках, был выдан ордер на арест 48-летнего подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей, как указано в релизе полиции.
Согласно информации, мужчина был задержан после того, как повредил имущество в правительственном квартале Берлина. Свидетели утверждают, что мужчина бросил булыжник в стеклянную входную дверь здания Пауля Лёбе, расположенного на Конрад-Аденауэр-штрассе, в результате чего дверь была повреждена. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли булыжник в качестве улики.
В ходе расследования выяснилось, что 10 января 2025 года этот же человек уже наносил ущерб зданию Федерального министерства внутренних дел и внутренних войск, бросая булыжники.
Ранее в немецком городе Римбах неизвестный ворвался в отделение банка Volksbank с ножом. Он захватил заложника — посетительницу офиса. На место прибыли полиция и спецназ, нападавшего удалось оперативно задержать.