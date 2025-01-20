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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Калининградской области

В результате ДТП рядом с поселком Староселье Багратионовского округа Калининградской области погибла несовершеннолетняя девушка, еще двое пострадали. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«У поселка Староселье Багратионовского муниципального округа водитель легкового автомобиля допустил наезд на дерево. В результате аварии получили травмы он сам и пассажир, 17-летняя пассажирка скончалась на месте аварии», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что специалистам удалось извлечь из автомобиля тела девушки и пострадавшего водителя, которому медики сразу же оказали необходимую помощь. На месте происшествия были задействованы три сотрудника МЧС и один пожарно-спасательный автомобиль.

Ранее в тот же день сообщалось о том, что один человек погиб и трое были госпитализированы в результате ДТП в деревне Кумохино Нижегородской области. Госавтоинспекция производит установление обстоятельств произошедшего.