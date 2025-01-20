Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Калининградской области

«У поселка Староселье Багратионовского муниципального округа водитель легкового автомобиля допустил наезд на дерево. В результате аварии получили травмы он сам и пассажир, 17-летняя пассажирка скончалась на месте аварии», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что специалистам удалось извлечь из автомобиля тела девушки и пострадавшего водителя, которому медики сразу же оказали необходимую помощь. На месте происшествия были задействованы три сотрудника МЧС и один пожарно-спасательный автомобиль.
Ранее в тот же день сообщалось о том, что один человек погиб и трое были госпитализированы в результате ДТП в деревне Кумохино Нижегородской области. Госавтоинспекция производит установление обстоятельств произошедшего.