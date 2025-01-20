Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тыве задержали подозреваемого в избиении сослуживцев в воинской части

В Тыве задержали военнослужащего, подозреваемого в избиении сослуживцев в воинской части, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Власти республики ранее заявили, что начали расследование после появления в социальных сетях видео, на котором в воинской части избивают контрактников, в том числе применяя электрошокеры и дубинки, перед отправкой их в зону специальной военной операции.

Источник: Reuters

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа.

По информации властей Тывы, инцидент произошел 16 января в военной части № 55115. Специальный представитель главы республики по вопросам СВО Тимур Куулар сообщил, что по факту жестокого обращения с военнослужащими работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура.

Прокуратура