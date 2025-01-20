В Тыве задержали подозреваемого в избиении сослуживцев в воинской части

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа.
По информации властей Тывы, инцидент произошел 16 января в военной части № 55115. Специальный представитель главы республики по вопросам СВО Тимур Куулар сообщил, что по факту жестокого обращения с военнослужащими работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура.