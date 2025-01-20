В Тыве задержали подозреваемого в избиении сослуживцев в воинской части

В Тыве задержали военнослужащего, подозреваемого в избиении сослуживцев в воинской части, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Власти республики ранее заявили, что начали расследование после появления в социальных сетях видео, на котором в воинской части избивают контрактников, в том числе применяя электрошокеры и дубинки, перед отправкой их в зону специальной военной операции.