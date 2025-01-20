Пациенты-призраки осчастливили кассира в Хабаровске на полмиллиона рублей

В Хабаровске Железнодорожный районный суд вынес приговор 61-летней местной жительнице, работавшей кассиром и медицинским регистратором в частной клинике, сообщает телеграм-канал Дальневосточная транспортная прокуратура.
Женщина признана виновной в хищении денежных средств, доверенных ей по службе, что квалифицируется по ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Суд установил, что осужденная, используя служебное положение, обманывала бухгалтерию клиники. Она создавала фальшивые профили пациентов в электронной базе, оформляла оказание медицинских услуг, а затем удаляла записи после оплаты лечения. Полученные деньги женщина присваивала себе.
Схема действовала с декабря 2022 года по июль 2023 года. За это время женщина похитила более 500 тысяч рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание: 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.
Приговор пока не вступил в законную силу.