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СКР проводит проверку по факту травмирования девочки на свердловской горе

В центральный аппарат Следственного комитета будет доложено о ходе проверки по факту получения травмы несовершеннолетней во время катания на горнолыжном комплексе в Свердловской области.

Следственные органы свердловского СУ СКР проводят процессуальную проверку на предмет возможного наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщила пресс-служба ведомства, по информации следствия, вечером 17 января девочка в ходе обучения катанию на сноуборде травмировалась. Ее доставила в клинику, где ей была оказана медпомощь.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, прокуратура проводит проверку по данным о травмировании четырехлетней девочки в детсаду «Сказка» в Богдановиче. Сообщается, что в октябре и декабре 2024 года 4-летняя девочка травмировалась во время пребывания в детсаду.

СК