СКР проводит проверку по факту травмирования девочки на свердловской горе

Следственные органы свердловского СУ СКР проводят процессуальную проверку на предмет возможного наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Как сообщила пресс-служба ведомства, по информации следствия, вечером 17 января девочка в ходе обучения катанию на сноуборде травмировалась. Ее доставила в клинику, где ей была оказана медпомощь.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Как сообщалось ранее, прокуратура проводит проверку по данным о травмировании четырехлетней девочки в детсаду «Сказка» в Богдановиче. Сообщается, что в октябре и декабре 2024 года 4-летняя девочка травмировалась во время пребывания в детсаду.