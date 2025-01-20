СКР проводит проверку по факту травмирования девочки на свердловской горе

Как сообщалось ранее, прокуратура проводит проверку по данным о травмировании четырехлетней девочки в детсаду «Сказка» в Богдановиче. Сообщается, что в октябре и декабре 2024 года 4-летняя девочка травмировалась во время пребывания в детсаду.