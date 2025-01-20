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Петарды и угрозы: в Находке подростки спровоцировали конфликт с бездомным

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

В Находке полиция проверяет обстоятельства конфликта подростков с бездомным мужчиной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 54-летней местной жительницы о конфликте на улице Спортивной. По её словам, неизвестный мужчина схватил несовершеннолетнего и тащил его по льду.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что группа подростков поджигала петарды и бросала их в сторону мужчины, не имеющего определенного места жительства. В ответ на это он схватил одного из ребят за верхнюю одежду и пригрозил ему.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают очевидцев и устанавливают личности участников конфликта. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, в декабре 2024 года в Уссурийске задержали женщину, которая ударила по голове чужого ребенка в магазине. Её передали медицинским работникам для оказания помощи в условиях стационара.