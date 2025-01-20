Петарды и угрозы: в Находке подростки спровоцировали конфликт с бездомным

В Находке полиция проверяет обстоятельства конфликта подростков с бездомным мужчиной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от 54-летней местной жительницы о конфликте на улице Спортивной. По её словам, неизвестный мужчина схватил несовершеннолетнего и тащил его по льду.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что группа подростков поджигала петарды и бросала их в сторону мужчины, не имеющего определенного места жительства. В ответ на это он схватил одного из ребят за верхнюю одежду и пригрозил ему.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают очевидцев и устанавливают личности участников конфликта. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.
Напомним, в декабре 2024 года в Уссурийске задержали женщину, которая ударила по голове чужого ребенка в магазине. Её передали медицинским работникам для оказания помощи в условиях стационара.