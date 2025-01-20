Патрульные в Хабаровске задержали двух человек с запрещенными веществами

В Хабаровске задержали двух человек, у которых обнаружили запрещенные вещества. Оба рассказали, что хранили наркотики для личного употребления. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На улице Известковой сотрудники ППС остановили женщину для проверки. Она заметно нервничала. При досмотре в кармане шубы нашли два свертка с запрещенным веществом. Женщина ранее была судима.
«На посту у Амурского моста патрульные задержали мужчину, который выбросил свертки в снег. Служебная собака нашла запрещенное вещество. В одежде мужчины обнаружили еще два пакетика с растительной массой», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Мужчина рассказал, что нашел свертки на остановке и решил оставить их себе. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.