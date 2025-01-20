Новая жесткая схема мошенников с детьми набирает обороты в Приморье

О новой схеме мошенников с привлечением детей информирует полиция Приморья в своем телеграм-канале (18+). Злоумышленники создают поддельные аккаунты игровых блогеров в мессенджерах и предлагают детям выгодные сделки на покупку внутриигровых предметов. Когда ребенок соглашается, ему требуется ввести информацию о банковской карте родителей или данные для входа в личный кабинет на маркетплейсах. Получив данные, мошенники совершают покупки и перепродают цифровые товары другим лицам.
Необходимо внимательно следить за онлайн-активностью детей и с раннего возраста обучать их основам кибербезопасности.
Полиция напоминает, родителям следует объяснять своим детям, что любые привлекательные предложения и подарки стоит проверять через официальные каналы игры или сервиса.
Также важно объяснять детям, чтобы они проявляли осторожность к любым предложениям о помощи в игре, которые требуют финансовых вложений, особенно если они исходят от собеседников, предлагающих использовать ботов или сторонние ресурсы.