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Новая жесткая схема мошенников с детьми набирает обороты в Приморье

Полиция напоминает о важности контроля за онлайн-активностью несовершеннолетних.

Источник: PrimaMedia.ru

О новой схеме мошенников с привлечением детей информирует полиция Приморья в своем телеграм-канале (18+). Злоумышленники создают поддельные аккаунты игровых блогеров в мессенджерах и предлагают детям выгодные сделки на покупку внутриигровых предметов. Когда ребенок соглашается, ему требуется ввести информацию о банковской карте родителей или данные для входа в личный кабинет на маркетплейсах. Получив данные, мошенники совершают покупки и перепродают цифровые товары другим лицам.

Необходимо внимательно следить за онлайн-активностью детей и с раннего возраста обучать их основам кибербезопасности.

Полиция напоминает, родителям следует объяснять своим детям, что любые привлекательные предложения и подарки стоит проверять через официальные каналы игры или сервиса.

Также важно объяснять детям, чтобы они проявляли осторожность к любым предложениям о помощи в игре, которые требуют финансовых вложений, особенно если они исходят от собеседников, предлагающих использовать ботов или сторонние ресурсы.