Новая жесткая схема мошенников с детьми набирает обороты в Приморье

О новой схеме мошенников с привлечением детей информирует полиция Приморья в своем телеграм-канале (18+). Злоумышленники создают поддельные аккаунты игровых блогеров в мессенджерах и предлагают детям выгодные сделки на покупку внутриигровых предметов. Когда ребенок соглашается, ему требуется ввести информацию о банковской карте родителей или данные для входа в личный кабинет на маркетплейсах. Получив данные, мошенники совершают покупки и перепродают цифровые товары другим лицам.