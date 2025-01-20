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Над Брянской областью сбили еще один БПЛА

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали ещё один украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, никаких последствий в виде пострадавших или разрушений в результате инцидента не произошло.

Власти региона уверяют, что угрозы для местных жителей в данный момент нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что над регионом также были сбиты два БПЛА. Один из дронов был сбит на окраине города Калуга, а второй — в Перемышльском районе.