Над Брянской областью сбили еще один БПЛА

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали ещё один украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, никаких последствий в виде пострадавших или разрушений в результате инцидента не произошло.
Власти региона уверяют, что угрозы для местных жителей в данный момент нет.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что над регионом также были сбиты два БПЛА. Один из дронов был сбит на окраине города Калуга, а второй — в Перемышльском районе.